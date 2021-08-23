Белоруссия попала в устроенный США "международный замес", заявил Лукашенко

Глава страны рассказал об отношении Вашингтона к странам ЕС.

Белоруссский президент Александр Лукашенко заявил, что американские власти пытаются разрушить европейский регион, а Минск попадает в этот "международный замес". Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе личной встречи с местным населением в агропромышленном городке Беловежский, расположенном в Каменецком районе Брестской области. Политик добавил, что Европу власти США не воспринимают как врага, но оценивают как сильного соперника.

Мы попали в приличный международный замес. Американцы разрушают Европу. Великобритания - это их оплот. С другой стороны - Польша. Польша еще нам подкинет проблем. Не поляки, они умные люди. Но с ума сошли руководители. Американцы будут делать ставку на них. Александр Лукашенко, президент Белорусси

Лукашенко надеется, что размещенное в Белоруссии ядерное оружие не придется применять.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого