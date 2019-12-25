Лукашенко надеется, что размещенное в Белоруссии ядерное оружие не придется применять

Глава Белоруссии рассказал, для чего Минску нужно такое вооружение на территории страны.

Белорусский президент Александр Лукашенко надеется, что размещенное на территории республики стратегическое ядерное оружие не придется применять. По мнению политика, речь идет только о сдерживающем факторе против агрессивных проявлений недружественных государств. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе личного общения с жителями агропромышленного городка Беловежский, расположенного в Брестской области.

Не дай бог придется использовать это оружие. Я не хочу, чтобы мой народ, особенно при мне, воевал. Это страшное дело. Делаем выводы, уроки. Мы оружием не бряцаем, но готовимся в любой момент защитить страну. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

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Фото и видео: Telegram / Пул Первого