Лукашенко надеется, что размещенное в Белоруссии ядерное оружие не придется применять

Белорусский президент Александр Лукашенко надеется, что размещенное на территории республики стратегическое ядерное оружие не придется применять. По мнению политика, речь идет только о сдерживающем факторе против агрессивных проявлений недружественных государств. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе личного общения с жителями агропромышленного городка Беловежский, расположенного в Брестской области.
Не дай бог придется использовать это оружие. Я не хочу, чтобы мой народ, особенно при мне, воевал. Это страшное дело. Делаем выводы, уроки. Мы оружием не бряцаем, но готовимся в любой момент защитить страну.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
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Фото и видео: Telegram / Пул Первого
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