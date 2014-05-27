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Лукашенко предложил перестроить работу дипломатов Белоруссии в ООН

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Глава Белоруссии встретился с постпредом Минска в ООН Валентином Рыбаковым.

Белорусский президент Александр Лукашенко предложил постоянному представителю республики в ООН Валентину Рыбакову рассмотреть возможность перестроить работу дипломатов страны в данной международной структуре таким же образом, как она организована со странами коллективного Запада, проводящими недружественную политику по отношению к Минску. Позже дипломат уточнил журналистам, что глава государства дал ему ряд поручений, направленных на активизацию работы института постпредства.

Если западные государства отказались фактически сотрудничать с нами, ну что ж, мы сегодня дипломатов переводим на те направления, где нам нужно работать, где надо усиливать ситуацию и обстановку. Может быть, и с ООН так посмотреть и поставить их в ряд с западными государствами?

Александр Лукашенко, президент Белорусии

Лукашенко заявил, что обсуждал с Путиным ситуацию в руководстве ООН.

Фото и  видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, белоруссия, валентин рыбаков, дипломаты
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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