Лукашенко предложил перестроить работу дипломатов Белоруссии в ООН

Глава Белоруссии встретился с постпредом Минска в ООН Валентином Рыбаковым.

Белорусский президент Александр Лукашенко предложил постоянному представителю республики в ООН Валентину Рыбакову рассмотреть возможность перестроить работу дипломатов страны в данной международной структуре таким же образом, как она организована со странами коллективного Запада, проводящими недружественную политику по отношению к Минску. Позже дипломат уточнил журналистам, что глава государства дал ему ряд поручений, направленных на активизацию работы института постпредства.

Если западные государства отказались фактически сотрудничать с нами, ну что ж, мы сегодня дипломатов переводим на те направления, где нам нужно работать, где надо усиливать ситуацию и обстановку. Может быть, и с ООН так посмотреть и поставить их в ряд с западными государствами? Александр Лукашенко, президент Белорусии

Лукашенко заявил, что обсуждал с Путиным ситуацию в руководстве ООН.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого