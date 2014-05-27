Лукашенко заявил, что обсуждал с Путиным ситуацию в руководстве ООН

Глава Белоруссии встретился с постпредом Минска в ООН Валентином Рыбаковым.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в ООН, руководящие органы которой отдают предпочтения определенным государствам. Соответствующее заявление глава республики сделал в ходе выступления на рабочей встрече с постоянным представителем Белоруссии при Всемирной организации Валентиным Рыбаковым.

То есть она как-то уже, эта организация, превращается в такую организацию "Чего изволите?". От крупных государств больше зависит. Это ненормально. При том давлении, которое оказывают крупные государства, Запад. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Белорусский лидер поинтересовался у своего постпреда о том, что из себя представляет Всемирная организация на сегодняшний день и какие перспективы тот видит у международной организации и Белоруссии как ее участника.

Лукашенко заявил, что урожай зерновых в Белоруссии в 2023 году будет ниже прошлогоднего.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого