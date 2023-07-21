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Лукашенко заявил, что урожай зерновых в Белоруссии в 2023 году будет ниже прошлогоднего

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Глава Белоруссии рассказал о том, что зерно приравнивается к золотовалютным резервам.

Белорусский президент Александр Лукашенко вновь указал на необходимость воспользоваться моментом и закупить по низким ценам зерно на территории России. Глава государства на совещании по аграрным вопросам в Минске уточнил, что пока что сельскохозяйственная продукция у соседей близка к себестоимости республиканских товаров.

Цена пока близка к себестоимости нашего зерна, то есть оно дешевое. <...> Зерно сегодня сродни золотовалютным резервам - всегда пригодится и постоянно растет в цене.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

В ходе правительственного совещания политик раскритиковал белорусских аграриев за упущения в ходе начавшейся уборочной кампании. В частности, глава республики недоволен низким уровнем подготовки техники к работе и некомплектацией  механизаторского состава. Уже сейчас ясно, что урожай зерновых в Белоруссии в 2023 году будет ниже прошлогоднего показателя. Однако запасов хватит для удовлетворения внутренних показателей в стране. По итогам сезона прогнозируемый валовой сбор зерна, включая рапс, кукурузу, сурепицу, составит чуть больше 9 млн тонн. 

Лукашенко о зерновой сделке: все так радели за Украину, а отказались пропустить вывозное зерно.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, белоруссия, зерно, золото, сельское хозяйство, урожай
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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