Лукашенко о зерновой сделке: все так радели за Украину, а отказались пропустить вывозное зерно

Глава Белоруссии призвал развивать экономику.

Белорусский президент Александр Лукашенко 21 июля на селекторном совещании в правительстве по вопросам уборочной кампании высказался по поводу реализации зерновой сделки. Глава госудаства напомнил коллегам о том, что для Минска важно развивать собственную экономическую систему. Этот фактор важен для того, чтобы в республике сохранился "мир и покой". Политик уверен, что в случае необходимости или угрозы, "никто никому не поможет".

Что высветилось по зерновой сделке. Все такие рачительные, все так помогают Украине, и все вокруг отказались пропустить через свою территорию вывозное зерно из Украины. Поляки и другие так радели за Украину, что сегодня отказались вообще напрочь продукцию из Украины пускать на свою территорию. Вот и весь рынок. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

В Белоруссии призвали членов кабинета министров организоваться, мобилизоваться и так спланировать работу, чтобы народ страны был вовремя накормлен, одет и обут.

Лукашенко заявил о новой встрече с Путиным.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого