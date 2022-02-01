Лукашенко заявил о новой встрече с Путиным

Он уточнил, что президенты обсудят проблему вокруг ЧВК "Вагнер".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о новой встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он рассказал на встрече с журналистами во Дворце Независимости.

Лукашенко отметил, что намерен встретиться с Путиным в ближайшее время. Он уточнил, что президенты обсудят проблему вокруг ЧВК "Вагнер". Кроме того, на встрече обсудят вопросы дальнейшего функционирования подразделения.

Ранее Лукашенко заявил, что Пригожина нет в Белоруссии.

Фото: Telegram / Пул Первого