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Лукашенко заявил о новой встрече с Путиным
Сегодня, 11:51
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Лукашенко заявил о новой встрече с Путиным

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Он уточнил, что президенты обсудят проблему вокруг ЧВК "Вагнер".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о новой встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он рассказал на встрече с журналистами во Дворце Независимости.

Лукашенко отметил, что намерен встретиться с Путиным в ближайшее время. Он уточнил, что президенты обсудят проблему вокруг ЧВК "Вагнер". Кроме того, на встрече обсудят вопросы дальнейшего функционирования подразделения.

Ранее Лукашенко заявил, что Пригожина нет в Белоруссии.

Фото: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, владимир путин, встреча, президент белоруссии, президент россии
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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