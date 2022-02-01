Лукашенко заявил, что Пригожина нет в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина нет на территории страны. Об этом он рассказал на встрече с журналистами во Дворце Независимости.
По словам белорусского лидера, ЧВК "Вагнер" является российской компанией, и вопрос о Пригожине не стоит задавать ему. Он также добавил, что глава компании находится в Петербурге.
Где он сегодня утром? Может, с утра в Москву поехал.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее Лукашенко выразил надежду на скорейшее вступление Белоруссии в ШОС.
Фото: Telegram / Пул Первого
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все