Лукашенко заявил, что Пригожина нет в Белоруссии

По словам президента, глава ЧВК "Вагнер" находится в Петербурге.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина нет на территории страны. Об этом он рассказал на встрече с журналистами во Дворце Независимости.

По словам белорусского лидера, ЧВК "Вагнер" является российской компанией, и вопрос о Пригожине не стоит задавать ему. Он также добавил, что глава компании находится в Петербурге.

Где он сегодня утром? Может, с утра в Москву поехал. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко выразил надежду на скорейшее вступление Белоруссии в ШОС.

Фото: Telegram / Пул Первого