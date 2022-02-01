  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Лукашенко заявил, что Пригожина нет в Белоруссии
Сегодня, 11:21
167
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Лукашенко заявил, что Пригожина нет в Белоруссии

0 0

По словам президента, глава ЧВК "Вагнер" находится в Петербурге.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина нет на территории страны. Об этом он рассказал на встрече с журналистами во Дворце Независимости.

По словам белорусского лидера, ЧВК "Вагнер" является российской компанией, и вопрос о Пригожине не стоит задавать ему. Он также добавил, что глава компании находится в Петербурге.

Где он сегодня утром? Может, с утра в Москву поехал.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко выразил надежду на скорейшее вступление Белоруссии в ШОС.

Фото: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, евгений пригожин, президент белоруссии, чвк вагнер
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии