Лукашенко выразил надежду на скорейшее вступление Белоруссии в ШОС

Он подчеркнул, что власти провели соответствующую работу.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду на скорейшее вступление страны в ШОС. Об этом он заявил на саммите организации в формате видеоконференции.

По его словам, Белоруссия сможет стать полноправным участником ШОС при поддержке всех стран-членов организации. Он подчеркнул, что власти провели соответствующую работу. Также Лукашенко отметил, что появление Ирана поможет организации стать более сплоченной и эффективной.

Ранее Путин поддержал вступление Белоруссии в ШОС.

Видео: Telegram / СМОТРИ