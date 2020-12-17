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Лукашенко выразил надежду на скорейшее вступление Белоруссии в ШОС

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Он подчеркнул, что власти провели соответствующую работу.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду на скорейшее вступление страны в ШОС. Об этом он заявил на саммите организации в формате видеоконференции.

По его словам, Белоруссия сможет стать полноправным участником ШОС при поддержке всех стран-членов организации. Он подчеркнул, что власти провели соответствующую работу. Также Лукашенко отметил, что появление Ирана поможет организации стать более сплоченной и эффективной.

Ранее Путин поддержал вступление Белоруссии в ШОС.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: александр лукашенко, президент белоруссии, членство, шос
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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