Рогозин вошел в состав комитета СФ по обороне

Экс-глава "Роскосмоса" стал российским сенатором.

Прежставитель Запорожской области Дмитрий Рогозин вошел в состав профильного комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Соответствующее решение было принято российскими законодателями в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента от 11 октября. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко вручила новому коллеге Дмитрию Рогозину удостоверение и нагрудный знак сенатора страны.

Напомним, что Дмитрий Рогозин с 1997 по 2007 год был депутатом Государственной думы, с 2008 по 2011 год он являлся постоянным российским представителем России при НАТО. А в период с 2018 по 2022 года эксперт возглавлял государственную корпорацию "Роскосмос"

Матвиенко: помощники нотариусов не должны работать вместо них по доверенности.

Фото и видео: Совет Федерации