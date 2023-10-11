Матвиенко: помощники нотариусов не должны работать вместо них по доверенности

В Совете Федерации призвали провести реформу нотариата страны.

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко считает недопустимой практику, когда документы за нотариусов подписывают их помощники по доверенности. Она пояснила коллегам на пленарном заседании в верхней палате парламента, что очень часто сами нотариусы при этом проживают за пределами страны. Политик пояснила, что важно навести порядок, так как этой конкретной службой в стране на протяжении многи лет никто не занимался.

Я подняла уже вопрос перед министром юстиции. Может, не все знают, кстати, мне об этом сказал сенатор от новых регионов... что у нас нотариусы многие не работают, работают их помощники по их доверенности. Это что такое? Это вообще безобразие. Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

Парламентарий выразила благодарность министру юстиции Константину Чуйченко, который сейчас лично занимается этим вопросом. Валентина Матвиенко призвала профильный комитет по конституционному законодательству и государственному строительству пригласить его на свое заседание для того, чтобы обсудить вопросы реформы нотариата.

СФ ратифицировал соглашение с Киргизией о русскоязычных школах.

Фото и видео: Совет Федерации