СФ ратифицировал соглашение с Киргизией о русскоязычных школах

Валентина Мавиенко рассказала о важности совместного проекта с Бишкеком.

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании от 11 октября закон о ратификации межправительственного соглашения с Киргизией по условиям строительства и порядке работы на территории республике девяти школ, обучающих детей на русском языке.

Напомним, что вышеуказанный документ был подписан в Бишкеке 29 марта 2023 года. Соглашение закрепляет условия и порядок строительства, создания и функционирования девяти совместных образовательных учреждений с обучением на русском языке. Знания учащимся будут предоставляться в соответствии с государственными образовательными стандартами и основными общеобразовательными программами РФ и Киргизии. Отмечается, что в каждой школе предусмотрено 1 224 мест. В них будут учиться дети россиян и киргизов, которые продвигают на территории республики. Остальные желающие могут присоединиться к образовательному процессу в этих школах в том случае, если будет зафиксировано наличие мест.

Специалисты добавили, что российское министерство по просвещению будет назначать руководителей школ из числа россиян по согласованию с киргизскими коллегами. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка руководителей и педагогов в учреждениях будет проводиться в соответствии с законодательством обоих государств.

Совфед одобрил денонсацию конвенции Совета Европы о защите нацменьшинств.

Фото и видео: Свет Федерации России