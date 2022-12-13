Рогозин заявил о необходимости второй волны мобилизации в России

Представитель "Царских волков" рассказал о "проблемах в личном составе" на СВО.

Руководитель группы военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин рассказал о необходимости проведения в стране второй волны частичной мобилизации населения. Эту необходимость бывший генеральный директор государственной корпорации "Роскосмос" объяснил журналистам имеющимися "проблемами с личным составом". Соответствующее заявление эксперт сделал в эфире радиостанции "Говорит Москва".

И надо просто иметь в виду, что враг намного сильнее нас. Мы не можем здесь действовать таким образом, что каждый сам за себя. Так не получится абсолютно. Поэтому нужна мобилизация. И она должна была пройти не только одна тогда, в начале осени... Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Эксперт добавил, что избежать второй волны мобилизации в России может "колоссальный резерв", который остается в распоряжении руководства страны. Речь идет о добровольцах, которые хотят отправиться в зону проведения специальной военной операции на Украине. Дмитрий Рогозин призвал собрать этих волонтеров в единую армию и дать бойцам определенный участок фронта для выполнения боевых заданий.

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Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian