Рогозин: новые средства РЭБ отодвинут зону применения дронов ВСУ на километр от фронта

По его словам, над ними трудилась частная компания "Рубеж Инжиниринг".

Новые средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отодвинут зону применения украинских дронов на километр от фронта. Об этом сообщил бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в интервью "РИА Новости"

По его словам, группа военных советников и научно-технического центра "Царские волки", которую он возглавляет, обеспечил испытания комплексов РЭБ. Рогозин отметил, что над ними трудилась частная компания "Рубеж Инжиниринг".

Это средство РЭБ дает нам возможность отодвинуть противника со всеми его существующими дронами, работающими на частоте 2,4-5,8 Герц, на расстояние километра от линии фронта. Дмитрий Рогозин, экс-глава "Роскосмоса"

Ранее Рогозин рассказал о работе над переводом украинских трофейных документов.

Видео: Telegram / РИА Новости