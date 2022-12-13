Эксперт рассказал, что инструкции для ВСУ создаются по брошюрам НАТО.

Руководитель специального отряда военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин рассказал о работе над переводом украинских трофейных документов. В интервью журналистам "РИА Новостей" эксперт отметил, что создан такой институт как "Народный перевод". В соответствующем Telegram-канале насчитывается уже порядка 11 тысяч подписчиков. На него подписаны и командиры, ответственные за фронтовые успехи специальной военной операции. Переводом документов в иностранного языка занимается около 70 волонтеров.

"Крапива" - это система управления боем, планшет. Я, кстати говоря, передал нашим инженерам, конструкторам захваченный в бою как раз планшет "Крапива". А вот здесь вся инструкция, как этим пользоваться. Достаточно объемная. У нас таких переводных материалов около 100 Дмитрий Рогозин, эксперт

Рогозин добавил, что киевский режим на протяжении восьми лет не валял дурака, а рыл линии Мажино, насыщал Вооруженные силы Украины новыми видами оружия. Эксперт показал прессе брошюры "Стратегические коммуникации", "Радиолокационная разведка ракетных войск и артиллерии", "Стрельба танка с закрытых позиций", которые подготовлены военными по инструкциям НАТО.

Рогозин рассказал об "умном" прицеле для минометов.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости