Рогозин рассказал об "умном" прицеле для минометов

В "Царских волках" рассказали о процессе доработки военных устройств.

Руководитель специального отряда военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин рассказал об "умном" прицеле для отечественных минометов. информацией эксперт поделился в ходе интервью с журналистами "РИА Новостей". Он пояснил, что прицел уже доработан в боевых условиях на Донбассе. Гость пояснил, что устройства с 120- мм калибром были привезены в территориальные батальоны, на полигон Кальмиус под Донецком. Устройства к артиллерийским установкам в регион отправили специалисты с Урала.

Это живое общение, начало стрельбы, поиск ошибок, исправление. Потом эти спецы наши уехали обратно на свое предприятие, доработали этот прицел, снова его сейчас привозят. То есть это такой очень сложный оперативный процесс передачи знаний, технологий, с учетом замечаний. Дмитрий Рогозин, эксперт

Специалист добавил, что только в условиях реального полигона рядом с линией боевого соприкосновения можно получить "замечания уникального характера" для техники и вооружения, которые они никак не получат в комфортных и домашних условиях гражданских полигонов.

Рогозин рассказал о модернизированной винтовке СВД.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости