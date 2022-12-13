Рогозин рассказал о модернизированной винтовке СВД

Эксперт рассказал об изменениях, которые внесены в оружие.

Руководитель специального отряда военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин рассказал журналистам "РИА Новостей" о модернизированной винтовке СВД. Специалист пояснил, что совместно с первым конструктором компании "Промтехнология", которая создала винтовки ORSIS ("Орсис"), Алексеем Сорокиным удалось обновить армейское снайперское оружие. В частности, там был замечен ствол и навесное оборудование.

Вот сейчас мы занимаемся тем, чтобы довести до ума известную нашу легендарную винтовку СВД... И мы получаем гораздо более стабильный выстрел из этой в общем-то винтовки, к которой привыкли наши военнослужащие. Дмитрий Рогозин, представитель "Царских волков"

Эксперт пояснил, что фактически получилась глубокая модернизация уже существующего российского вооружения за счет новых технологий, сплавов, использования новой оптики и прочего навесного оборудования.

Три боевых робота "Маркер" прибудут в зону спецоперации, заявил Рогозин.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

