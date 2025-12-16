Атмосферный фронт принёс в Петербург облака и грозы в день летнего солнцестояния

Несмотря на пасмурную погоду, день станет самым длинным — 18 часов 50 минут.

Атмосферный фронт нагнал облака в петербургское небо, и горожане вряд ли смогут полюбоваться на солнце в день, когда оно поднимается в свою высшую точку. По данным Гидрометцентра, 21 июня в городе ожидается до +26 градусов, в первой половине дня возможны осадки — не только дождь, но и гроза.

Специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус пояснил, что такую погоду сформировал холодный атмосферный фронт, приближающийся с запада. В течение дня он пройдёт над городом.

В космических масштабах день особенный: в 11:24 солнце поднялось над горизонтом в свою самую высокую за год точку, что сделало день самым длинным — 18 часов и 50 минут для Петербурга.

Ранее Piter.TV сообщал, что братья-дятлы вытолкали птенца из дупла.

Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")