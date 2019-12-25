"Роскосмос" готовит запуск проекта "Луна-25".

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал о пусковой программе космодрома Восточный в 2021 году. Заявление чиновника опубликовано на официальном YouTube-канале государственной корпорации. По данным специалиста, на объекте в текущем году должны состояться кроме федеральных пусков также и коммерческие.

У нас будет три пуска по федеральной космической программе, в том числе мы к концу года готовим пуск "Луны-25. Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Напомним, что ранее стало известно о том, что по российской космической программе с "Восточного" в 2021 году будут запущены спутники "Метеор-М",два научных аппарата "Ионосфера-М", посадочная станция "Луна-25", а также радиолокационный аппарат наблюдения Земли "Кондор-ФКА". В последнем случае запуск могут перенести на 2022 год.

Рогозин анонсировал на 2021 год три пуска "Ангары".

Фото: ТАСС