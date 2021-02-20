Дважды "Роскосмос" запустит тяжелую ракету, один раз - легкую.

Глава государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин анонсировал на 2021 год три пуска "Ангары". Об этом руководитель космического ведомства сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным, которая проводилась в Кремле.

В этом году мы планируем один пуск тяжелой "Ангары" и два пуска легкой "Ангары". Дальше наращиваем. Дмитрий Рогозин, генеральный директор "Роскосмоса"

Эксперт объяснил главе государства, что серийное производство ракеты "Ангара" будет налажено с 2023 года. Изготовлением проекта займется омское предприятие "Полет". Завод сможет удовлетворить все потребности как "Роскосмоса", так и Минобороны России по запускам тяжелых ракет.

Рогозин рассказал Путину о точности спутников "Глонасс".

Видео: YT / Россия 24