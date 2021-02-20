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Рогозин рассказал Путину о точности спутников "Глонасс"

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Глава "Роскосмоса" назвал президенту РФ характеристики новых космических аппаратов "Глонасс-К2".

Генеральный директор государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин рассказал Владимиру Путину о точности спутников "Глонасс". Встреча с российским президентом состоялась в Кремле.

Точность – 2,6 метра, 100-процентный охват всей территории Земли. Лучше всего, конечно, в северном полушарии, так сама группировка конфигурирована.

Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Эксперт напомнил, что "Глонасс-К2" являются спутниками нового поколения. Сейчас на  земной орбите Россия разместила 28 космических аппаратов из сети. На "боевом дежурстве" в настоящий момент находится только 23.

Россия запланировала 29 пусков ракет космического назначения в 2021 году.

Видео: YT / Россия 24

Теги: глонасс, дмитрий рогозин, роскосмос
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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