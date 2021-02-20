Рогозин рассказал Путину о точности спутников "Глонасс"

Глава "Роскосмоса" назвал президенту РФ характеристики новых космических аппаратов "Глонасс-К2".

Генеральный директор государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин рассказал Владимиру Путину о точности спутников "Глонасс". Встреча с российским президентом состоялась в Кремле.

Точность – 2,6 метра, 100-процентный охват всей территории Земли. Лучше всего, конечно, в северном полушарии, так сама группировка конфигурирована. Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Эксперт напомнил, что "Глонасс-К2" являются спутниками нового поколения. Сейчас на земной орбите Россия разместила 28 космических аппаратов из сети. На "боевом дежурстве" в настоящий момент находится только 23.

Россия запланировала 29 пусков ракет космического назначения в 2021 году.

Видео: YT / Россия 24