В Плесецке готовят к запуску ракету с новейшим спутником "Глонасс-К"

Аппарат будет запущен на орбиту Земли 25 октября.

В Плесецке готовят к запуску ракету-носитель "Союз-2" с новейшим навигационным спутником "Глонасс-К". Об этом рассказали представители компании "Информационные спутниковые системы имени Решетнева", входящей в государственную корпорацию "Роскосмос". Аппарат выйдет на орбиту Земли 25 октября.

На космодроме Плесецк начался вывоз ракеты-носителя "Союз-2" со спутником "Глонасс-К" на стартовый комплекс. Запуск запланирован на 25 октября сообщение компании "Информационные спутниковые системы имени Решетнева"

Спутник нового поколения Россия не может вывести в космос с марта 2020 года. В сентябре генеральный директор "ИСС" Николай Тестоедов сообщил, что новый запуск намечен на 16 октября. Позже его перенесли на 25 число.

Напомним, что первый спутник системы "Глонасс-К" отправился на орбиту в феврале 2011 года. Второй - в декабре 2014 года. С 2016 года он работает по целевому назначению.

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Видео: YouTube/MercatorInfogr