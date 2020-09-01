Система требует доработки бортовой аппаратуры.

Запуск навигационного спутника "Глонасс-К2" перенесли на 2021 год. Об этом журналистам ТАСС рассказал генеральный директор компании "Информационные спутниковые системы" Николай Тестоедов.

Опытно-конструкторская работа (ОКР) крайне сложная и ряд бортовой аппаратуры в ходе наземной экспериментальной отработки потребовал доработки Николай Тестоедов, гендиректор компании "Информационные спутниковые системы"

Напомним, что ранее разработчики планировал запустить навигационную систему нового поколения "Глонасс-К2" в 2020 году. Однако возникла необходимость доработки бортовой аппаратуры. Аппарат тестируется на предприятии. В испытаниях задействованы более десятка систем. На данный момент уже два устройства отправлены на доработку в кооперацию. По словам Тестоедова, перенос старта никак не отразится на состоянии российской группировки спутников связи.

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Видео: YouTube/АО ГЛОНАСС