В Китае запустили конкурента ГЛОНАСС систему Beidou-3

Beidou-3 официально начала работу.

В Китае запустили конкурента ГЛОНАСС. Об этом официально сообщил председатель КНР Си Цзиньпин. Он объяснил, что пекинские эксперты запустили глобальную навигационную систему Beidou-3. Церемония старта комплекса состоялась утром 31 июля в Доме народных собраний в столице.

Напомним, что последний 55-ый спутник для Beidou-3 успешно выведен на заданную орбиту 23 июня. Китайская система станет прямым конкурентом российского ГЛОНАСС и американского GPS. Уже с 2020 года она будет предоставлять заказчикам услуги навигации по всему миру.

Россия и Китай совместно запустят спутники для раздачи интернета.