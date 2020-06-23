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Китай запустил последний спутник для создания навигационной системы

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Все китайские спутники для работы Beidou находятся на орбите.

Китай запустил последний спутник для создания глобальной навигационной системы Beidou. Об этом сообщили представители Корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC). Во вторник в космос отправлена ракета-носитель "Чанчжэн-3B". Пуск состоялся в 9:43 по местному времени (4:43 утра по московскому времени) на космодроме "Сичан" в провинции Сычуань на юго-западе КНР.

Запущенный спутник станет частью Beidou. После корректировки орбиты и тестирования он будет работать в связке с остальными аппаратами.

Напомним, что Китай считает Beidou конкурентом для американской системы GPS и российской ГЛОНАСС. В 2020 году она начнет предоставлять навигационные услуги по миру.

Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном.

Видео: Youtube/ 中国新闻网

Теги: beidou, китай, навигация, сичан, спутник, чанчжэн-3b
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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