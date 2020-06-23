Китай запустил последний спутник для создания навигационной системы

Все китайские спутники для работы Beidou находятся на орбите.

Китай запустил последний спутник для создания глобальной навигационной системы Beidou. Об этом сообщили представители Корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC). Во вторник в космос отправлена ракета-носитель "Чанчжэн-3B". Пуск состоялся в 9:43 по местному времени (4:43 утра по московскому времени) на космодроме "Сичан" в провинции Сычуань на юго-западе КНР.

Запущенный спутник станет частью Beidou. После корректировки орбиты и тестирования он будет работать в связке с остальными аппаратами.

Напомним, что Китай считает Beidou конкурентом для американской системы GPS и российской ГЛОНАСС. В 2020 году она начнет предоставлять навигационные услуги по миру.

Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном.

Видео: Youtube/ 中国新闻网