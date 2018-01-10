Аппарат создается российскими специалистами в интересах Анголы.

Российский спутник связи "Ангосат-2" запустят на орбиту Земли в марте 2022 года. Об этом журналистам ТАСС рассказал генеральный директор компании "Информационные спутниковые системы" Николай Тестоедов. Специалист подчеркнул, что космический аппарат создается в интересах Анголы.

Самая критическая часть проекта - исполнение полезной нагрузки европейской компании Airbus….продолжаем работу и параллельно начали делать новое для "Ангосата" - нашу спутниковую платформу Николай Тестоедов, гендиректор компании "Информационные спутниковые системы"

Гендиректор компании подчеркнул, что спутниковая платформа будет разработана в крайне короткие сроки. Для этого используются имеющиеся заделы. Тестоедов напомнил, что разработчик имеет высокую степень унификации. График работ уже согласован с заказчиком.

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