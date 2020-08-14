Запуск Ariane 5 с тремя спутниками связи с космодрома Куру перенесли

Старт ракеты-носителя произойдет 16 августа.

Запуск ракеты Ariane 5 с тремя спутниками связи с космодрома Куру во Французской Гвиане перенесли. Старт произойдет 16 августа в 00:33 по московскому времени. Об этом сообщили представители оператора Arianespace.

Неблагоприятные погодные условия, связанные с ветром на больших высотах над космодромом во Французской Гвиане, привели к решению не начинать финальную стадию подготовки к запуску VA253 сообщение Arianespace

В компании Arianespace рассказали, что ракета-носитель находится в зоне запуска вместе с тремя спутниками. Все объекты содержатся в "стабильных, безопасных условиях". Первоначально старт должен был состояться 28 июля, позже - 31 июля. Перенос дат связан с необходимостью технических проверок. Днем 31 июля Ariane 5 сняли со стартового ствола и доставили в сборочных цех. В ракете отказал датчик в баке с жидким водородом в основной ступени.

Напомним, что ракета выведет на орбиту Земли космический аппарат BSAT-4b, запускаемый для японского оператора связи, а также спутник Galaxy 30 для Intelsat.

США приготовились запустить ракеты Omega, Vulcan, SLS, New Glenn и Super Heavy.

Видео: Youtube/SkyShips