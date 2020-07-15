Пять новейших ракет могут отправиться в космос уже в 2021 году.

США приготовились запустить ракеты Omega, Vulcan, SLS, New Glenn и Super Heavy. Пять новейших ракет будут отправлены в космос уже в 2021 году. Об этом сообщили журналисты из Ars Technica.

В СМИ отмечается, что вероятность старта ракеты-носителя Northrop Grumman - средняя. Данная ракета способна вывести на геопереходную орбиту 5-10 тонн полезного груза. United Launch AllianceVulcan-Centaur, масса которой составляет 14,4, имеет средне-низкую вероятность старта. Для ракеты Boeing SLS, весящей около 20 тонн, - низкая. Также низкую вероятность старта имеет Blue Origin New Glenn с его 13 тоннами и ракета SpaceX Super Heavy с 21 тонной.

В Ars Technica рассказали, что в 2021 году в космос также впервые отправится японская 8-тонная ракета H3 и европейская Ariane 6 (11,5 тонны).

Запуск первого зонда ОАЭ к Марсу отложили из-за плохой погоды.

Видео: Youtube/ Northrop Grumman