Предприятие "Роскосмоса" изготовит еще три спутника связи "Гонец-М"

Космические аппараты будут изготовлены к концу 2021 года.

Предприятие "Роскосмоса" изготовит еще три спутника низкоорбитальной связи "Гонец-М". Об этом сообщается в корпоративной газете "Сибирский спутник" от компании "Информационные спутниковые системы имени Решетнева". По данным экспертов, космические аппараты будут произведены до конца 2021 года.

Полным ходом идёт изготовление...Завершить изготовление тройки малых космических аппаратов планируется до конца следующего года сообщение издания "Сибирский спутник"

В период с ноября по декабрь планируется отправить в космос шесть российских спутников "Гонец-М" на двух ракетах-носителях "Союз-2.1б" с разгонными блоками "Фрегат". Запуски будут производиться с космодрома "Плесецк". В дальнейшем старты для данных аппаратов будут происходить с "Восточного".

Напомним, что система "Гонец-Д1М" предназначена для обеспечения связи и передачи данных в удаленных и труднодоступных районах. Связь появится на территории, включающей Крайний Север. Также проект необходим для промышленного, транспортного и экологического мониторинга.

Российский "Гонец" попробует догнать американский Iridium.

Видео: Youtube/Роскосмос ТВ