Гладков поможет студенту из Анголы вступить в "Барс-Белгород"

Глава региона рассказал в соцсетях об обращении иностранца.

Власти Белгородской области помогут студенту из Анголы, проходящему обучение Белгородском государственном университете (БелГУ) вступить в отряд "Барс-Белгород". Соответствующее заявление сделал местный губернатор Вячеслав Гладков через собственный Telegram-канал.

"Студент из Анголы, студент БелГУ, задает вопрос, может ли он вступить в "Барс". Говорит, что очень любит Россию и хочет защищать Белгородскую область. Все сделаем, чтобы помочь ему это сделать в рамках действующего законодательства. Вячеслав Гладков, глава региона

Напомним, что волонтеры из добровольческого формирования "Барс-Белгород" 19 октября приняли военную присягу на верность стране и региону. В должностные задачи формирования входят охрана и оборона объектов жизнеобеспечения и социально значимых объектов инфраструктуры Белгородской области, а также противодействие беспилотникам армии противника, выявление и борьба с диверсионно-разведывательными группами Вооруженных сил Украины, обеспечение эвакуации гражданских лиц, обеспечение режима контртеррористической операции.

Гладков: дистанционным сопровождением скорой помощи воспользовались 2,5 тыс. раз.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков