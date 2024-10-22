Гладков: дистанционным сопровождением скорой помощи воспользовались 2,5 тыс. раз

Глава региона рассказал распространении проекта на все муниципальные образования.

Дистанционным сопровождением вызовов скорой помощи, которое работает на территории Белгородской области с 20 мая 2024 года, местные жители воспользовались уже порядка 2,5 тысяч раз. Соответствующее заявление сделал местный губернатор Вячеслав Гладков через собственный Telegram-канал. Российский чиновник пояснил, что речь ведется о том, что еще до прибытия бригады экстренной службы, человек на месте способен самостоятельно оказать первую помощь пострадавшему. Для этого ему потребуется позвонить медикам и воспользоваться консультацией телефонного оператора.

В начале 2024 года мы начали реализацию в нескольких муниципалитетах пилотного проекта. Человек имеет возможность до момента прибытия "скорой" оказать помощь пострадавшим. За 2024 год такой услугой воспользовались 2,5 тысяч раз. Вячеслав Гладков, глава региона

По информации от властей региона, только сердечно-легочная реанимация была проведена гражданами в регионе порядка 300 раз. Вячеслав Гладков отметил, что 30 августа во время очередного массового обстрела областного центра со стороны Вооруженных сил Украины, 11 человек были спасены очевидцами именно благодаря диспетчерскому сопровождению медиков. Теперь проект распространился на все местные муниципальные образования.

Белгородские медики с начала СВО совершили более 1,6 тыс. выездов после атак ВСУ.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков