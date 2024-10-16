Белгородские медики с начала СВО совершили более 1,6 тыс. выездов после атак ВСУ

Вячеслав Гладков рассказал об укомплектовании медицинского персонала.

Медицинские бригады скорой помощи в приграничных районах Белгородской области с начала проведения специальной военной операции совершили более 1,6 тысяч выездов, связанных из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины . Соответствующее заявление сделал местный губернатор Вячеслав Гладков через собственный Telegram-канал. Российский чиновник добавил, что власти региона продолжают обеспечивать специалистов индивидуальными комплектами бронированных жилетов и касок. Удалось приобрести порядка 200 комплектов для 56 бригад, работающих на территории.

Мы очень благодарны нашим врачам. Берегите себя, и спасибо вам большое за героическую работу, за беспримерный образец гражданского мужества и выполнения профессионального долга. Вячеслав Гладков, глава региона

Вячеслав Гладков пояснил, что прошедшие сутки из-за нападений со стороны ВСУ по Белгородской области пострадали девять мирных жителей, из которых четверо - несовершеннолетние. Один мужчина остается в крайне тяжелом состоянии. Он отправлен в реанимационное отделение.Остальные пациенты находятся в состоянии средней тяжести. В случае необходимости власти имеют возможность отправить пострадавших для лечения и восстановления в Москву.

В Белгородской области установили более 6 тыс. контроллеров.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков