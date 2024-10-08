Белый дом отрицает связь зарубежных визитов Байдена с выборами в США

Карин Жан-Пьер рассказала о поездках лидера США в Анголу и Германию.

Американская администрация утверждает, что предстоящие визиты лидера США Джо Байдена в Германию и Анголу не связаны с ноябрьскими президентскими выборами в стране, а также не служат интересам Демократической партии, которую политик представляет. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница добавила, что глава государства совершает иностранные визиты в срок до пятого ноября именно потому, что быстро заканчивается срок его должностных полномочий. Официально Джо Байден перестанет быть президентом в январе 2025 года.

Времени немного. <...> Три месяца пролетят <...> Три месяца - это немного времени. Это правильный период для поездки, для того, чтобы сделать данное дело. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

С точки зрения Карин Жан-Пьер, визит Байдена в ФРГ, который должен состояться на текущей неделе, будет "мощным символом" для двустороннего партнерства. В США хотят продемонстрировать Берлину приверженность трансатлантической безопасности, а также высказать решительную поддержку в вопросе самообороны Украины.

США заявили, что нацелены на дальнейшее наращивание давления на Иран.

Фото и видео: YouTube / Defense Now