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США заявили, что нацелены на дальнейшее наращивание давления на Иран

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Карин Жан-Пьер указал на то, что США и Израиль примут меры из-за атаки Ирана.

В американской администрации при президенте Джо Байдене заявили, что нацелены на дальнейшее наращивание давления на Иран. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница указала, что власти страны не снимали никаких санкций с государства Ближнего Востока, а наоборот, только усиливают запреты и ограничения.

Мы не можем забывать об этом. Наоборот, мы продолжаем наращивать давление. Наши масштабные санкции по-прежнему действуют, безусловно, будем продолжать обеспечивать их соблюдение.

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

США заявили об отсутствии перебоев в поставках медикаментов и еды из-за забастовки докеров.

Фото и видео: YouTube / Defense Now

Теги: белый дом, карин жан-пьер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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