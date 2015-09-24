США заявили об отсутствии перебоев в поставках медикаментов и еды из-за забастовки докеров

Карин Жан-Пьер оценила сообщения о забастовке портовых грузчиков в США.

Перебоев в поставках продуктов питания, энергетических носителей и медикаментов из-за забастовки портовых грузчиков в США не будет. Соответствующее заявление на регулярном брифинге в Вашингтоне для журналистов сделала официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница указала СМИ на то, что власти страны оценили вероятные последствия забастовки и пришли к выводу о том, что на сейчас она окажет лишь ограниченное влияние на критически важные потребности у местных потребителей.Сотрудница Белого дома уточнила, что эксперты внимательно наблюдают за процессом, который способен оказать влияние на логистические цепочки.

Немедленного влияния на поставки топлива или цены. По продуктам питания <...>, мы не должны ожидать существенных изменений цен или их доступность в ближайшее время. По лекарствам влияние на наличие препаратов, медицинских приборов и детского питания <...> должно быть ограниченным. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

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Фото и видео: YouTube / Defense Now