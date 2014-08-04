Байдену потребовалась помощь президента Анголы в преодолении ступенек

Глава Белого дома оказался в центре очередного конфуза.

Действующему американскому Джо Байдену, которому недавно исполнилось 82 года, снова на публичном мероприятии потребовалась помощь в преодолении одной или двух ступенек невысокого подиума. на этот раз такую услугу иностранному политику оказал лидер Анголы Жуан Лоренсу. На трансляции от местных журналистов в социальных сетях видно, как сопровождающие лица главы Белого дома регулярно показывают ему направление, в котором следует идти. В тот момент, когда президенту потребовалось подняться на подиум, Лоренсу схватил Байдена за руку и помог ему в преодолении высоты.

Напомним, что Джо Байден является старейшим президентом в истории США. За время на должностном посту он неоднократно спотыкался и падал, а также путался в словах, допускал оговорки, испытывал трудности с формулированием собственных мыслей. В настоящее время лидер вашингтонской администрации находится в своем первом рабочем визите на африканский континент в качестве президента. Данная поездка возможно станет одним из последних его зарубежных визитов в качестве главы США.

Байден назвал себя своим мужем.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости США