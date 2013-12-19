Байден назвал себя своим мужем

В Белом доме СМИ снова зафиксировали конфуз с президентом США.

Американский президент Джо Байден, которому на днях исполнилось 82 года, снова публично опустил оговорку. На этот раз вместо того, чтобы называть своей супругой первую леди Джилл Байден, иностранный политик назвал себя своим же мужем. Соответствующий конфуз зафиксирован местными телеканалам и во время выступления главы государства на торжественном ужине, организованном в белом доме в Вашингтоне.

Я муж Джо Байдена. Этим титулом я горжусь больше всего... Джо Байден, глава США

Напомним, что Джо Байден часто начинает свои речи о того, что представляется в качестве "мужа Джилл Байден". Американский политический лидер не раз публично оговаривался. Для примера, он путал Ирак и Украину, фамилии и имена. В дополнении к этому он рассказывал аудитории о том, как недавно общался с теми, кто давно скончался.

Байден забыл название чемпионов НБА на церемонии чествования в Белом доме.

Фото и видео: Telegram / РМА Новости США