Байден забыл название чемпионов НБА на церемонии чествования в Белом доме

Глава Белого дома оказался в эпицентре очередного конфуза в Вашингтоне.

Американский президент, 82-летний Джо Байден забыл название клуба-чемпиона от Национальной баскетбольной ассоциации "Бостон Селтикс" в 2024 году во время чествования команды в Белом доме. Соответствующий конфуз попал на запись местных журналистов.

Добро пожаловать в Белый дом. Я не знаю никого из этих ребят у меня за спиной... Чемпионы НБА 2024 года, "Боллз"... Вы же "Селтикс", да? "Бостон Селтикс". Самый титулованный клуб в истории лиги, теперь ставший 18-кратным чемпионом. речь Джо Байдена

Напомним, что в прошедшем сезоне НБА клуб "Бостон" обыграл спортсменов из "Даллас Маверикс" в финале плей-офф. Таким образом он стал самым титулованным клубом в истории ассоциации, выиграв трофей в 18-й раз. По данному показателю "Бостон" обошел "Лос-Анджелес Лейкерс", который получал награду только 17 раз.

Белый дом объяснил отсутствие Байдена на фото лидеров G20.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости США