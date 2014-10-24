В МИД РФ прокомментировали инцидент, произошедший на полях G20.

Американский президент Джо Байден отсутствовал на групповом фото лидеров саммита G20 ("Большой двадцатки")т из-за проблем с логистикой, а не потому, что политик избегал фотографироваться с главой российской делегации, министром по иностранным делам Сергеем Лавровым. Соответствующее заявление журналистам сделал высокопоставленный чиновник из Белого дома.

Из-за проблем с логистикой они сделали снимок раньше, чем прибыли все лидеры. пресс-пул Белого дома

Ранее авторы из иностранного издания The Guardian отметили, что на снимке также нет итальянского и канадского премьер-министров Джорджи Мелони и Джастина Трюдо. Последний политик вместе с Джо Байденом пришли с другой стороны, чем другие фотографирующиеся, так как они отправились к остальным коллегам после двусторонней встречи, организованной на полях саммита. К этому моменту мероприятие по общему фотографированию завершилось.

Западники в тех форматах, где отсутствовала сопротивляемость у подмятых ими подпевал, устраивали цирк с фотографированием, например проводя его ночью, до приезда Сергея Лаврова. Так было, например, на СМИД ОБСЕ в Скопье год назад. пост Марии Захаровой в ТГ-канале

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Фото и видео: С-SPAN, Telegram / Ura.ru