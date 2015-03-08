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Евродепутат от Словакии назвал БРИКС будущим мировой экономики

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Любош Блага сообщил о своем визите в Сочи.

Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага назвал БРИКС будущим мировой экономической системы. Иностранный законодатель указал в видеообращении в собственном Telegram-канале, что проведенный недавно в Казани саммит указанного объединения стал огромным успехом для российской дипломатии. Сейчас словак находится на мероприятии в Сочи. Там проводится международная конференция, посвященная  вопросам перспективам социального и экономического сотрудничества между БРИКС, мировыми организациями и ЕС.

Мы приехали встретиться с нашими партнерами из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Мы хотим послать сигнал, что единственный путь к миру — диалог и дипломатия. Скажем откровенно: БРИКС — будущее мировой экономики.

Любош Блага, депутат Словакии

Блага подчеркнул, что европейскому региону не следует замыкаться в себе, а Словакия должна развивать с Москвой взаимовыгодные отношения, как и другими государствами планеты.

США влияют на ЕС с помощью антироссийских санкций, рассказали в ЕП.

Фото и видео: Telegram / Ľuboš Blaha

Теги: брикс, европарламент, любош блага, словакия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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