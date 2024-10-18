Любош Блага считает, что Запад больше теряет от давления на Москву, чем Россия.

Антироссийские санкции помогли Москве диверсифицировать рынок, а европейскому региону лишь навредили. При этом сейчас Вашингтон может снизить экономический потенциал стран Европейского союза, а россиянам коллективный Запад больше не нужен. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" сделал депутат при Европейском парламенте от Словакии Любош Блага. Иностранный политик рассказал

Сейчас уже иронично, что эти санкции, возможно, больше помогают русским. Теперь вы в лучших отношениях с Китаем, Индией и другими странами. Может быть, вы показываете остальному миру, особенно Западу, что Запад вам в общем-то и не нужен. Вам не нужны эти страны. С другой стороны, мы видим, что в экономических показателях Евросоюза есть спад. Любош Блага, депутат Словакии

Эксперт добавил, что он всегда выступал против санкционного давления, потому что цель таки х запретов и ограничений – навредить людям, а не политическим силам, что является абсолютно бесчеловечным решением. По мнению Благи, пока братские славянские народы сражаются друг с другом, американский военно-промышленный комплекс зарабатывает на этом процессе.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости