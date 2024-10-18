Любош Блага оценил будущее украинского конфликта, если к власти в США придет Трамп.

В случае победы экс-лидера США, члена Республиканской партии Дональда Трампа на грядущих американских президентских выборах атмосфера в странах коллективного Запада может измениться, а киевский режим перестанет получать от международных союзников такое количество оружия и денежных средств. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" сделал депутат при Европейском парламенте от Словакии Любош Блага. Иностранный политик рассказал о том, что даже самые яростные русофобы в европейском регионе понимают, что рано или позжно украинским властям придется подписать мирное соглашение с Москвой. Возможно, в документе Киев откажется от части территорий.

Если Дональд Трамп победит, это может изменить всю атмосферу, потому что он хочет урегулировать отношения с русскими. Возможно, он не будет отправлять такое большое количество оружия и миллиарды долларов украинцам. Любош Блага, депутат Словакии

Любош Блага заметил, что Запад может одобрить множество резолюций против России, однако это никак скажется на реальной обстановке на местах. В связи с этой ситуацией, по словам евродепутата, все больше европейских политиков начнут прибегать к здравому смыслу, особенно после победы Дональда Трампа на американских президентских выборах. Эксперт уточнил, что Будапешт и Братислава могут стать пионерами в процессе нормализации отношений с Москвой.

Евродепутат призвал возобновить отношения с Россией в сфере науки и культуры.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости