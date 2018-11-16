Евродепутат призвал возобновить отношения с Россией в сфере науки и культуры

Любош Блага рассказал о готовности Роберта Фицо посетить мероприятия на День Победы в Москве.

Европейскому региону стоит начать возобновление отношений с Россией с диалога по научным и культурным вопросам, а затем перейти на политический уровень. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" сделал депутат при Европейском парламенте от Словакии Любош Блага.Иностранный политик рассказал, что во время его рабочего визита в Москву встречался с представителями местного научного сообщества.

Сейчас такое множество санкций Евросоюза в отношении многих российских политиков. Вы можете представить, какой беспорядок начнется в Евросоюзе, когда я вернусь. Мне будет очень сложно. А если бы я встречался с российскими политическими деятелями, было бы еще хуже. Любош Блага, депутат Словакии

Парламентарий напомнил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо спланирует официальный рабочий визит в российскую столицу на День Победы. По мнению Любоша Благи, такими действиями его страна дает четкий сигнал для европейских коллег о том, что снова хотят иметь хорошие отношения с этим государством.

Евродепутат предупредил о рисках ядерного конфликта с Россией.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости