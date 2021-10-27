Евродепутат предупредил о рисках ядерного конфликта с Россией

Любош Блага оценил попытки Европы нанести Москве стратегическое поражение.

Русофобия на территории европейского региона не имеет здравого смысла, а руководители должны понимать, что стремиться нанести стратегическое поражение России означает вести ядерную войну, что будет самоубийственным решением. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" сделал депутат при Европейском парламенте от Словакии Любош Блага.

Да, в Словакии есть русофобия, но не в такой степени, как в Брюсселе или Страсбурге. В этом нет рациональности,. Вы можете не любить Россию, но это всё ещё ядерная держава. Любош Блага, депутат Словакии

Иностранный политик добавил, что в Германии, например, могут не любить Россию из-за прошлых поражений в двух мировых войнах или из обычной зависти. Однако сейчас важно иметь прагматичные отношения с Москвой и избегать ядерного конфликта, а не заниматься шагами, которые приводят только к эскалации кризиса. Блага полагает, что изменения в российской ядерной доктрине России стали бы естественным ответом на политику стран коллективного Запада и экспансию со стороны НАТО.

Последний раз, когда западное оружие использовалось на российской территории, была Вторая мировая война. Это делали нацисты. Поэтому я считаю, что ответ российской стороны вполне естественный. Любош Блага, депутат Словакии

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости