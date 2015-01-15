Любош Блага указал на ложь западных СМИ о жизни в России.

Той невероятной лжи, которая распространяется о России на территории стран коллективного Запада, нельзя верить. Соответствующее заявление сделал словакский депутат Любош Блага в собственном Telegram-канале. Запись в социальных сетях была сделала местным парламентарием из магазина с бытовой техникой В понедельник, 14 октября, иностранный политик приехал в Москву с официальным визитом по случаю 80-летия МГИМО.

Я вижу здесь множество стиральных машин, везде здесь современные телевизоры, холодильники, пылесосы, фены. В России все есть, здесь высокое качество жизни. Я ходил по Москве, я видел качественные, шикарные китайские и российские автомобили, видел действительно очень развитую страну. Любош Блага, депутат Словакии

Блага также предложил европейцам подумать о том, сколько они платят за литр бензина, отметив, что в России он стоит лишь около 60 центов.

В Польше поделились деталями новой миграционной политики.

Фото и видео: Telegram / Ľuboš Blaha