"Ведомости" объяснили, в каком случае навигационная система придет в упадок.

Российскому ГЛОНАСС предрекли деградацию из-за санкций США. Об этом заявили журналисты "Ведомостей". По данным СМИ, глобальная российская навигационная система может стать неудачной в том случае, если программа импортозамещения провалится. В издании уточнили, что космические аппараты будет нечем заменить, если они начнут выходить из строя в ближайшие один или два года.

Из функционирующих сейчас спутников 13 находятся уже за пределами семилетнего гарантированного срока активного существования. Это может сказаться на состоянии группировки и параметрах навигационного сигнала в любой момент публикация "Ведомостей"

Авторы материала напомнили об отставании российских показателей системы в отличие от западных аналогов. В РФ фиксируются трудности в плановой модернизации аппаратов. Москва не может завершить обновление навигационной системы из-за технологических ограничений Вашингтона. Санкции не дают возможности производителям бортового оборудования закупать электронно-компонентную базу категории Space (радиационно стойкую).

Запуск навигационного спутника "Глонасс-К2" перенесли на 2021 год.

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