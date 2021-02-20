В прошлом году таких пусков было 17.

Россия запланировала 29 пусков ракет космического назначения в 2021 году. Об этом сообщил генеральный директор государственной корпорации "Роскосмос" на встрече в Кремле с Владимиром Путиным. Дмитрий Рогозин уточнил, что в прошлом году число пусков составило 17. Дополнительно еще семь запусков были произведены в рамках боевых ракетных комплексов. Эксперт напомнил, что в 2020 году его ведомство выполнило гособоронзаказ на 100 процентов.

29 планируем ракет космического назначения. Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Эксперт объяснил президенту РФ, что за прошлый год выручка "Роскосмоса" осталась практически на уровне 2019 года. При этом по программам диверсификации она увеличилась почти вдвое (показатель составил 12 млрд рублей). Госкорпорация зарабатывает на поставках энергетического оборудования, которое ведомство также производит на своих предприятиях.

"Роскосмос" запустит первый российский радиолокационный спутник.

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