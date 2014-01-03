Дмитрий Рогозин заявил, что у России уже в 2021 году на орбите появится первый радиолокационный спутник.

"Роскосмос" запустит первый российский радиолокационный спутник. Об этом генеральный директор государственной корпорации сообщил на встрече в Кремле президенту России Владимиру Путину. Чиновник уточнил, что космический аппарат будет наблюдать за планетой.

Из важных пусков этого года я также бы отметил, безусловно, это запуск радиолокационного аппарата, впервые мы переходим на радиолокацию. Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Эксперт решил не говорить о названии аппарата. Однако известно, что в текущем году "Роскосмос" планирует провести запуски спутников "Обзор-Р" с космодрома Плесецк, а также "Кондор-ФКА" с Восточного. Пока что в российской орбитальной группировке нет ни одного радиолокационного спутника.

Рогозин доложил Путину о перспективах российской лунной программы.

Видео: YT / Россия 24