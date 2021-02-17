Корабль "Прогресс" не смог состыковаться с МКС в автоматическом режиме

"Роскосмос" вел прямую трансляцию с МКС.

Российский грузовой корабль "Прогресс МС-16" не смог состыковаться с Международной космической станцией в автоматическом режиме. Об этом сообщили представители Центра управления полетами. "Роскосмос" вел прямую трансляцию с места событий. Специалисты рекомендовали космонавтам перейти в телеоператорный режим управления для стыковки объекта с орбитальной станцией. Экипаж выполнил указания ЦУП, после чего получил рекомендацию совершить "зависание на дальности 20-30 метров" от МКС.

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Видео: YouTube / Роскосмос ТВ