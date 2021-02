SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя с 60 спутниками Starlink

Первая ступень ракеты не вернулась на плавучую платформу.

Американская SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя с 60 спутниками сети Starlink. Трансляция запуска велась на официальном сайте оператора. По данным представителей компании, на орбиту Земли космические аппараты направились при помощи ракеты-носителя Falcon 9. Старт был сначала запланирован на 14 февраля, но от плана пришлось отказаться из-за плохой погоды.

Запуск ракеты произошел в штате Флорида на мысе Канаверал в 22:59 вечера 15 февраля по времени Восточного побережья США (06:59 утра 16 февраля по московскому времени). Предыдущий аналогичный запуск SpaceX проводила в начале февраля текущего года.

Известно, что используемая в настоящее время первая ступень ракеты уже применялась на пяти запусках. В этот раз представители компании не смогли вернуть ее на плавучую платформу в Атлантическом океане Of Course I Still Love You.

Видео: YouTube / NASASpaceflight